В бой все без исключения: в Ульяновске стартуют крупные учения ВДВ

Ульяновская бригада проводит командно-штабные учения, которые завершают зимний период подготовки. Руководить маневрами будет лично командующий ВДВ Андрей Сердюков.

В расположении устроили строевой смотр: все бойцы в полной экипировке замерли на плацу. Тридцать первой бригаде, которая выполняет также миротворческие функции, предстоит сделать полевой выход. Крылатая пехота проведет десантирование.

В учебный бой отправятся все без исключения, включая поваров и медиков. В ходе учений военнослужащие будут применять в том числе и сирийский опыт боевых действий.