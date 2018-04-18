В отношении напавшего на школу в Башкирии ученика завели дело о покушении на убийство

В отношении 17-летнего школьника, совершившего нападение на людей в школе в Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Кроме того было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

«Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», - заключили в ведомстве.

По данным следствия, 17-летний ученик коррекционного класса утром 18 апреля зашел в кабинет информатики, порезал руку одной из учениц, нанес ранение учителю, после чего разлил горючее вещество и поджег.

В общей сложности, пострадали четыре человека - две ученицы, учитель и сам нападавший, который нанес себе ножевое ранение.