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В отношении напавшего на школу в Башкирии ученика завели дело о покушении на убийство

Вадим Иванов
09:34 18.04.2018
Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.
Фото: 112/ Telegram

В отношении 17-летнего школьника, совершившего нападение на людей в школе в Стерлитамаке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как уточнили в ведомстве, дело заведено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Кроме того было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

«Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка», - заключили в ведомстве.

По данным следствия, 17-летний ученик коррекционного класса утром 18 апреля зашел в кабинет информатики, порезал руку одной из учениц, нанес ранение учителю, после чего разлил горючее вещество и поджег.

В общей сложности, пострадали четыре человека - две ученицы, учитель и сам нападавший, который нанес себе ножевое ранение.

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