Глава Башкирии выехал в Стерлитамак после нападения в школе

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия в школе № 1 в Стерлитамаке, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря Фанура Ягафарова.

«Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов выехали на место ЧП в Стерлитамак. Все обстоятельства произошедшего будут известны позднее», - сказал Ягафаров.

Ранее сообщалось, что ученик совершил нападение с ножом на школьников, после чего поджег школу. В результате инцидента пострадали три человека, а также сам нападавший, который нанес самому себе ножевое ранение. Все они были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.