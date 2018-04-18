Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии

Минздрав Башкирии заявил о четырех пострадавших при нападении ученика на школьников в Стерлитамаке.

Все они были доставлены в больницу.

«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней степени тяжести. Характер травм уточняется», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.

В настоящий момент обстоятельства ЧП выясняет Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что ученик башкирской школы совершил нападение с ножом на своих одноклассников, после чего поджег школу.

В настоящее время виновник инцидента задержан.