Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Все они получили травмы средней степени тяжести.
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Минздрав Башкирии заявил о четырех пострадавших при нападении ученика на школьников в Стерлитамаке.
Все они были доставлены в больницу.
«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней степени тяжести. Характер травм уточняется», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Минздрава республики Светлану Кускарбекову.
В настоящий момент обстоятельства ЧП выясняет Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что ученик башкирской школы совершил нападение с ножом на своих одноклассников, после чего поджег школу.
В настоящее время виновник инцидента задержан.