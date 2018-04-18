Против замглавы ФСИН Олега Коршунова возбуждено новое уголовное дело

В отношении заместителя руководителя ФСИН Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как стало известно следствию, три года назад чиновник после заключения госконтракта на строительство СИЗО в Симферополе обеспечил заключение договора с подконтрольной ему организацией «Юнистрой».

«При этом Коршунов знал, что данное юридическое лицо не располагает материальными и производственными ресурсами, позволяющими осуществить строительство», - уточнили в ведомстве.

Несмотря на упомянутый факт, добавили в СК, на счета «Юнистроя» из федерального бюджета было перечислено не менее 193 миллионов рублей. При этом СИЗО так и не было построено и введено в эксплуатацию.

Ранее Коршунову было предъявлено обвинение в растрате госсредств при закупках топлива и продуктов по государственным контрактам, по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.