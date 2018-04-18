СК сообщил подробности о поножовщине с поджогом в школе в Башкирии

В школе № 1 в Стерлитамаке ученик совершил нападение с ножом на школьников, после чего поджег школу.

По предварительной информации, 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ножом порезал руку одной из учениц и нанес ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Напоследок юноша нанес самому себе ножевое ранение. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Вследствие пожара никто не пострадал. Подросток, совершивший нападение и потерпевшие были госпитализированы.

На месте инцидента работает следственная группа регионального СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram-канал Mash опубликовал список пострадавших при нападении на школу:

1) Екатерина П., педагог (ножевые ранения и ожоги);

2) Юлия Ф., ученица (ножевое ранение груди);

3) Васила С., ученица (переломы, ножевое ранение руки).