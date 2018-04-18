Беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте завершена

Гуманитарная операция в сирийской Восточной Гуте, равной которой по масштабам еще не было, официально завершена. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Благодаря российским военным в свои дома вернулись больше 60 тысяч человек. Сейчас район в пригороде Дамаска возвращается к привычной жизни: там налаживают подачу воды и света, восстанавливают здания и инфраструктуру. В Гуте, которую долгие годы удерживали боевики, продолжают работать и саперы.

Совсем другая картина наблюдается в сирийской Ракке, которую полгода назад освободила так называемая международная коалиция. Непростую ситуацию в городе обсудили сегодня на заседании Совбеза ООН.

Недавно в Ракке побывала миссия всемирной организации, которая установила, что город, по сути, превратился в настоящий «город-призрак». Порядка 80% домов в Ракке разрушено, а людям банально нечего есть - никакое продовольствие туда не доставляется. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее в Ракке катастрофой.