Американские эксперты назвали новые корабли ВМС США «плавучей кучей мусора»

Американские эксперты назвали новейшие корабли США «плавучей кучей мусора», сообщает издание Task & Purpose с отсылкой на отчет Морского института ВМС США.

В материале говорится, что после 16 лет разработки и потраченных миллиардов долларов ВМС США признали, что реализация программы прибрежных боевых кораблей LCS провалилась.

Новые корабли не могут быть использованы в военных операциях, так как они попросту не выдержат нагрузки.

Главными недостатками эксперты назвали дефицит системы радаров, недостаточную защиту от противокорабельных ракет, а также отсутствие механизма, позволяющего снизить ущерб в случае сильного удара.

По информации издания, ни один из кораблей не сможет быть задействован в этом году, так как они постоянно находятся на доработке.

Ранее ВМС США рассматривали возможность приобретения до 60 таких кораблей.