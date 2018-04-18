Автомобиль проекта «Кортеж» успешно прошел краш-тест

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что доволен результатами краш-теста, продемонстрированными прототипом автомобиля проекта «Кортеж». Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, реализованные в этом проекте, эффективны», - заявил Мантуров.

Он также отметил, что специалисты получат возможность ознакомиться с автомобилями проекта «Кортеж» на Московском международном автомобильном салоне, который состоится осенью 2018 года.