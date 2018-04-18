Опубликовано фото панорамного вида Крымского моста
На официальном сайте моста обнародовали панорамное изображение в 360 градусов.
Фото: пресс-служба Крымский Мост
В Сети была опубликована панорамная фотография, которая дает понять, каким будет вид из окон автомобилей или поездов, следующих по переправе.
Интернет-пользователи могут увидеть арки моста и его окрестности на Керченском берегу.
Изображения были опубликованы на официальном сайте проекта «Крымский мост».
«Надвижка пролетов на железнодорожной части моста», — говорится в комментарии к фотографии.
Напомним, в понедельник, 17 апреля правительство Крыма в ходе заседания приняло решение передать часть Тузлинской косы в собственность РФ.
Ранее Минтрасе сообщали, что движение транспорта в полном объеме откроется до конца 2018 года.