Опубликовано фото панорамного вида Крымского моста

В Сети была опубликована панорамная фотография, которая дает понять, каким будет вид из окон автомобилей или поездов, следующих по переправе.

Интернет-пользователи могут увидеть арки моста и его окрестности на Керченском берегу.

Изображения были опубликованы на официальном сайте проекта «Крымский мост».

«Надвижка пролетов на железнодорожной части моста», — говорится в комментарии к фотографии.

Напомним, в понедельник, 17 апреля правительство Крыма в ходе заседания приняло решение передать часть Тузлинской косы в собственность РФ.

Ранее Минтрасе сообщали, что движение транспорта в полном объеме откроется до конца 2018 года.