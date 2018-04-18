В Башкирии ученик напал с ножом на школьников и поджег школу

Серьезное происшествие случилось в школе №1 в Стерлитамаке. Ученик совершил нападение на школьников с ножом после чего поджег школу.

«Какой-то пацан бегал по школе с ножом. Учительница держала дверь, потом забежала в кабинет. Неадекватный парень “пырнул” девочку, а она спрыгнула со второго этажа», – рассказывают об инциденте очевидцы.

Всех школьников эвакуировали из задымленного здания. По последней официальной информации республиканского министерства здравоохранения, пострадали трое детей и один взрослый, они были доставлены в больницу Стерлитамака. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. О характере травм пока неизвестно. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ.ру».

По информации канала «112» в Telegram, нападавшего зовут Артем Т., он доставлен в больницу Стерлитамака. Отмечается, что школьник полоснул себе ножом по горлу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, число пострадавших возросло до 4 человек. Среди раненых - сам нападавший, а также две ученицы и учитель. По некоторым данным, пострадавшая учительница преподавала информатику.

В МВД Башкирии факт нападения на образовательное учреждение подтвердили. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.