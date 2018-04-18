Ученые обнаружили «космические алмазы» с погибшей планеты

Группа ученых из Швейцарии, Франции и Германии исследовала найденный в метеорите «космический алмаз», обнаруженный в 2008 году в Судане.

Результаты своей работы они опубликовали в научном издании Nature Communication.

Специалисты рассказали, что примерный возраст находки – 4,55 млрд.лет. Сам алмаз состоит из нескольких кристаллов, которые срослись под воздействием сильного давления.

Они добавили, что скорее всего изначально кристалл появился внутри пропланеты.

Для формирования подобных алмазов необходимо давление в 200 тысяч бар. Так, по мнению ученых, планета, на которой алмаз образовался, должна быть по размерам не меньше Меркурия.

«Мы говорим о том, что к нам в руки попал остаток планеты из первого поколения, которое на данный момент уже не существует, потому что другие представители поколения либо разрушились, либо вошли в состав более крупных планет», - рассказал один из специалистов.

Считается, что ранняя Солнечная система имела в своем составе «протопланеты», которые позднее разрушились или слились с другими планетами после столкновения.