В «Домодедово» появится система распознавания лиц

В «Домодедово» уже в ближайшее время может быть внедрено автоматизированное распознавание лиц, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

Пилотное тестирование системы уже было завершено. Отмечается, что точность идентификации составила более 90%.

В ходе тестирования система автоматизированного распознавания лиц была установлена на одном из входов аэропорта, также была создана база фотографий работников аэропорта.

«Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей», - говорится в официальном сообщении.

В будущем система может быть использована как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.