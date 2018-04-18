В «Домодедово» появится система распознавания лиц
В «Домодедово» уже в ближайшее время может быть внедрено автоматизированное распознавание лиц, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Пилотное тестирование системы уже было завершено. Отмечается, что точность идентификации составила более 90%.
В ходе тестирования система автоматизированного распознавания лиц была установлена на одном из входов аэропорта, также была создана база фотографий работников аэропорта.
«Система анализировала с помощью видеокамер данные реального пассажиропотока и идентифицировала в кадре лица из базы данных, а также осуществляла анализ архивных видеозаписей», - говорится в официальном сообщении.
В будущем система может быть использована как службой безопасности аэропорта, так и правоохранительными органами.
«Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков, которые развивают технологии распознавания лиц на российском рынке», - заявил Денис Ярыгин, управляющий директор Domodedovo IT Services, единого провайдера IT-сервисов аэропорта.