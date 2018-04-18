Роскомнадзор разрешил россиянам пользоваться Telegram

У Роскомнадзора нет претензий к пользователям мессенджера Telegram, они могут дальше пользоваться мобильным приложением. Об этом заявил в интервью газете «Известия» глава ведомства Александр Жаров.

«Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к тем людям, которые в Telegram занимаются обычной жизнью – создают ботов, ведут каналы. Вопрос не к пользователям, вопрос к администрации мессенджера», – сказал в интервью Жаров.

Он отметил, что конфликта между властью и аудиторией мобильного приложения нет. По его словам, попытки ряда Telegram-каналов призвать к массовому скачиванию VPN – это попытка выставить себя элитой: «Мы на балу, а вы, кто не скачал, наблюдайте в окошко», добавил глава Роскомнадзора.

Жаров выразил мнение, что заставить пользователя отказаться от привычного ему сервиса, например, Telegram, и предложить ему пользоваться «ТамТам» или чем-либо еще – невозможно.

Шестнадцатого апреля, операторы связи начали блокировать мессенджер Telegram в России. Также Роскомнадзор заявил о готовности блокировать VPN-сервисы, позволяющие подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.

Напомним, Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда столицы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие получить доступ к перепискам пользователей.