В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой

На центральном вокзале в Берлине была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Ее заметили строители всего в нескольких метрах от вокзала. Вес снаряда составляет около 1,5 тонн.

По данным издания, бомба будет обезврежена в пятницу, 20 апреля.

Сообщается, что во время проведения работы, все посетители вокзала скорее всего будут эвакуированы. Также планируется отменить движение поездов и наземного транспорта, чьи маршруты проходят в непосредственной близости от вокзала.

Однако отмечается, что точного плана действий у полиции пока не имеется.