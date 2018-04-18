Монстр-трак впервые в истории сделал переднее сальто: уникальные кадры

В Лас-Вегасе 25 марта 2017 года проходил финал соревнований Monster Jam по фристайлу на монстер-траках – модифицированных пикапах на больших колесах. Спортсмен Ли О'Доннелл по кличке Mad Scientist на последних секундах своего заезда смог выполнить трюк, который до него никому не удавалось сделать – сальто вперед.

Полное видео хорошего качества было опубликовано лишь в апреле 2018 года. На видео, которые появились сразу после соревнований, можно увидеть, как О'Доннеллу удался трюк за секунды до конца заезда.

По информации издания The Guardian, О'Доннелл стал первым в истории водителем монстер-трака, кому удалось успешно завершить переднее сальто. В 2015 году подобный трюк пытался проделать гонщик Max-D: хоть кувырок вперед у него и получился, однако сначала автомобиль приземлился на крышу, а не на обе пары колес – для попадания в книгу рекордов Гиннеса ему не хватило касания земли передними колесами.

Отмечается, что Mad Scientist победил в чемпионате по фристайлу Monster Jam 2017. Max-D занял второе место.