Ресторан уплыл из Самары на льдине: видео

В Самаре два дебаркадера ушли в свободное плавание по Волге. Они оторвались от берега и поплыли вниз по течению. В одном из них был ресторан и в момент отстыковки с землей там было много людей.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия в социальных сетях.

Оказалось, что дебаркадеры уплыли вместе с вмерзшим в них куском льда. Он начал таять и потянул за собой платформы. В процессе плавания они еще и столкнулись. К берегу участников заплыва удалось отбуксировать только с помощью теплоходов. Никто во время происшествия не пострадал.