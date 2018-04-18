Ресторан уплыл из Самары на льдине: видео
Расположенный на берегу реки в Самаре ресторан «Старая пристань» отделился от набережной и уплыл на куске подтаявшего льда.
Фото: Максим Легков / ВКонтакте
Видео: Саша Белый / Youtube
В Самаре два дебаркадера ушли в свободное плавание по Волге. Они оторвались от берега и поплыли вниз по течению. В одном из них был ресторан и в момент отстыковки с землей там было много людей.
Очевидцы публикуют видео с места происшествия в социальных сетях.
Оказалось, что дебаркадеры уплыли вместе с вмерзшим в них куском льда. Он начал таять и потянул за собой платформы. В процессе плавания они еще и столкнулись. К берегу участников заплыва удалось отбуксировать только с помощью теплоходов. Никто во время происшествия не пострадал.
«Шел сильный поток льда. Быстрый. Он просто снес эти дебаркадеры. Мужчина пытался успеть сбежать на берег с плавучей платформы, но не успел — вернулся обратно», — рассказал 63.ru один из них.