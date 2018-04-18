МАК назвал причину крушения Ми-8 в Хабаровске

Причиной крушения Ми-8 авиакомпании «Восток» в Хабаровске стало столкновение вертолета с антенной мачтой, заявили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Первые результаты расшифровки черных ящиков говорят о том, что причиной аварии Ми-8 стало столкновение с антенной», - цитирует представителя МАК «Интерфакс».

Комиссия по расследованию авиапроисшествия установила, что на антенне оборваны провода и видны следы деформации.

«Предположительно вертолет мог задеть антенну винтами», - добавили в МАК и подчеркнули, что полет проходил в условиях плохой видимости.

Представитель комитета также уточнил, что к настоящему моменту полевой этап расследования почти завершен, однако работа с черными ящиками будет продолжаться не меньше двух недель.

Вертолет Ми-8 упал 11 апреля на пустыре в районе жилых улиц в Хабаровске. На его борту были шесть человек, все они погибли.