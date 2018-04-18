Трамп потребовал ужесточить иммиграционное законодательство США

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс ужесточить правила депортации осужденных иммигрантов и изменить закон, который де-факто был отменен Верховным судом 17 апреля.

ВС США назвал «неконституционно расплывчатым» закон, который предусматривает депортацию осужденных за тяжкие преступления иммигрантов, указано в решении суда. В нынешней формулировке закона неясно, какое преступление считать достаточно тяжким для депортации.

В связи с чем Трамп призвал Палату представителей и Сенат проработать поправки к законодательству и депортировать склонных к насилию иностранных преступников.

«Решение суда означает, что конгресс должен закрыть лакуны, которые блокируют депортацию опасных иммигрантов-преступников, в том числе тех, кто совершил преступление с отягчающими обстоятельствами», - написал он в Twitter.

Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что решение суда мешает федеральным властям депортировать преступников-иностранцев, делая страну «безопасной гаванью для преступности».