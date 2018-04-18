СМИ: Maйк Пoмпeo тaйнo вcтpeтилcя c Kим Чeн Ынoм

Экс-глава ЦРУ, а ныне кандидат на должность госсекретаря США Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею в начале апреля, где провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Встреча Помпео и Ким Чен Ына, которая прошла «в пасхальные выходные», была призвана заложить основу для прямых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп не контактировал с Ким Чен Ыном напрямую, однако переговоры вели представители его администрации.