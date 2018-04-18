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Минтруд предложил увеличить пособие по безработице в России

Василиса Морозова
04:59 18.04.2018
Минтруд разработал проект поправок к закону о занятости населения, которыми предлагается увеличить размер максимального пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Минтруд предложил увеличить пособие по безработице в России
Фото: Pixabay

Минтруд предложил увеличить максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, сказано в проекта закона, подготовленного ведомством.

Министерство разместило на общественное обсуждение проект закона, разработанного с учетом замечаний, полученных в ходе согласования его предыдущей редакции.

Отмечается, что максимальный размер пособия по безработице в настоящее время равен 4900 рублей, минимальный – 850 рублей. То есть размеры пособия не менялись с 2009 года.

«Сокращенный по сравнению с зарплатой доход не позволяет поддержать нормальные условия существования, удовлетворить элементарные человеческие потребности», — признали в Минтруде.

Кроме того, для стимулирования безработных к поиску работы предложено изменить сроки выплаты пособия и установить один период выплаты всем признанным безработными.

Напомним, с 1 мая 2018 года прожиточный минимум трудоспособного человека уравняют с минимальным размером оплаты труда и он составит 11 тыс. 163 рубля.

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