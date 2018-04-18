В России появятся стандарты расстановки камер на дорогах

В Госдуме разработают требования к расстановке на дорогах камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения, количество которых сейчас никак не регулируется за исключением видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько

«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно. То есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно», - заявил Бидонько в интервью «Парламентской газете».

Чиновник также отметил, что разработкой требований займется рабочая группа, которая сформулирует стандарты, а также рассмотрит вопрос обязательной сертификации камер.