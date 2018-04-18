Роскомнадзор может заблокировать Facebook до конца года

Роскомнадзор может заблокировать американскую соцсеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, в случае, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью газете «Известия».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов», - пояснил Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, чиновник встречается с представителями Facebook раз в полгода.

«Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», - подчеркнул глава ведомства.

Как отметил Жаров, последняя такая встреча с представителями американской социальной сети состоялась в феврале 2018 года. По его словам, обсуждались аспекты выполнения требований законодательства РФ, в том числе локализация баз данных на территории страны, удаление противоправного контента на всех площадках, входящих в Facebook, а также пояснения в связи с удалением аккаунтов российских пользователей.