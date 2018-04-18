Volkswagen назвал стоимость нового Touareg в России

Цена на обновленный внедорожник Volkswagen Touareg в России стартует от 3 299 000 рублей, сообщили в пресс-службе компании. Это на 240 тысяч дороже, чем начальная комплектация Touareg предыдущего поколения.

Покупателям в России будут доступны две бензиновые версии модели с двигателями мощностью 249 или 350 лошадиных сил. Также Volkswagen предлагает клиентам дизельный 249-сильный движок.

На всех машинах установлена 8-ступенчатая автоматической коробкой передач, также Touareg оснащен полноприводной трансмиссией 4Motion.

Обновленный Touareg стал чуть крупнее, производитель увеличил объем багажника более чем на сто литров, при этом вес автомобиля уменьшился на центнер благодаря использованию в производстве нового металла.