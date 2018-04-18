Белый дом рассказал правду о контактах Трампа с Ким Чен Ыном

В Белом доме отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично общался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам пресс-секретаря администрации американского президента Сары Сандерс Трамп контактировал с главой КНДР напрямую, однако переговоры вели представители Белого дома.

«Что касается переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президент сказал, что представители его администрации общались на самом высоком уровне, однако он сам не общался с ним напрямую», - цитирует Сандерс ТАСС.

В начале марта стало известно, что Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном. В свою очередь лидер КНДР заявил о готовности провести переговоры с главой Белого Дома как можно скорее.