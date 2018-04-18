Умерла жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего

На 93-м году жизни умерла жена бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбара, сообщает Reuters.

Супруга экс-президента решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение своего состояния здоровья. Она решила провести отведенное ей время в кругу семьи, чтобы у нее был «комфортный уход».

По данным CNN, Барбара Буш страдала от хронического обструктивного заболевания легких.