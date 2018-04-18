Умерла жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего
Бывшая первая леди США Барбара Буш скончалась на 93 году жизни.
Фото: Mark Reinstein / ZUMAPRESS / Globallookpress
На 93-м году жизни умерла жена бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбара, сообщает Reuters.
Супруга экс-президента решила не обращаться в больницу, несмотря на ухудшение своего состояния здоровья. Она решила провести отведенное ей время в кругу семьи, чтобы у нее был «комфортный уход».
По данным CNN, Барбара Буш страдала от хронического обструктивного заболевания легких.