Синоптики сообщили о заморозках и снеге в Москве на следующей неделе

В Москве не исключен небольшой мокрый снег, заморозки и слабая гололедица в ночь на 23 апреля. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на центр «Фобос».

По словам синоптиков, вторник, 17 апреля, стал последним аномально теплым днем месяца в центральной части РФ. Уже на этой неделе столицу ожидают дожди.

Североатлантический циклон принесет с собой облака, осадки и холодный воздух. Больше всего осадков выпадет 18 апреля, а также в субботу, 21 апреля. В течение суток 18 апреля термометры покажут от 10 градусов тепла до 13. Таким образом, температурные показания в Москве вернутся к своим средним значениям.