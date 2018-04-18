В ООН признали катастрофические разрушения в сирийской Ракке

Сирийская Ракка, которая была освобождена от боевиков запрещенной в РФ организации ИГИЛ еще в октябре прошлого года силами коалиции, до сих пор находится в руинах. По данным замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, до 80% зданий в городе полностью разрушены.

«Ракка была освобождена от боевиков в октябре, однако условия в городе не благоприятны для возвращения туда населения. Там остаются неразорвавшиеся боеприпасы, инфраструктура разрушена, и от 70 до 80% зданий разрушено», - сказал Лоукок на заседании Совбеза ООН, проведенном по требованию России.

Также Лоукок подчеркнул, что 95% населения не обеспечены «продовольственной безопасностью».

В МИД Сирии заявляют, что Ракка находится буквально в оккупации США, город уничтожен варварскими бомбардировками ВВС коалиции, а «десятки тысяч жителей изгнаны из своих домов и стали беженцами».

В Минобороны РФ неоднократно обращали внимание на катастрофическую эпидемиологическую обстановку в Ракке, а также отмечали, что США препятствуют прибытию гуманитарных организаций и оценочной миссии ООН в город.