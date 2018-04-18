Небензя озвучил СБ ООН необходимые меры для урегулирования ситуации в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности рассказал о необходимых шагах для урегулирования ситуации в Сирии.

По требованию России во вторник, 17 апреля, состоялось заседание СБ ООН, там обсуждалась гуманитарная ситуация в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Эр-Рукбан на границе с Иорданией. Небензя отметил, что у сирийского конфликта нет военного решения.

«В русле выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности Россия в координации с правительством Сирии предприняла беспрецедентные усилия для улучшения ситуации в Восточной Гуте, где незаконные вооруженные формирования, пользуясь внешней поддержкой, несколько лет держали в заложниках мирное население», - сказал российский дипломат.

Также он призвал США и союзников «прекратить угрозы в адрес суверенной Сирии в нарушение Устава ООН и международного права».

«Призываем прекратить попытки создать в Сирии новые реалии, подрывающие ее суверенитет и территориальную целостность», — добавил дипломат.

Кроме того, третьим пунктом, Небензя обратился к оппозиционным силам САР, чтобы они прекратили «агрессивную ненавистническую риторику в отношении Дамаска, а также и РФ».

«В-четвертых, призываем государства, имеющие соответствующее влияние, обеспечить, наконец, окончательное и бесповоротное отмежевание вооруженных группировок от террористов и приступить к подлинному международному сотрудничеству в антитеррористической борьбе», - подчеркнул постпред РФ при ООН.

По его словам, международному сообществу необходимо немедленно «включиться в оказание гуманитарного содействия Сирии».

«В-шестых, призываем оппозиционные структуры отказаться от провоцирования внешней агрессии с помощью провокаций с применением химоружия», — заключил Василий Небензя.

Ранее постпред РФ при ООН заявил, что своим ракетным ударом по Сирии Вашингтон, Париж и Лондон показали свою солидарность одной из сторон конфликта в САР.