Лайнеры США могут летать над Россией до середины осени

Соединенные Штаты получили разрешение на пролеты лайнеров над территорией России до 28 октября. Соответствующий документ был получен американской стороной от Минтранса РФ, сообщили в Госдепе.

Разрешение на транзитные полеты американским авиаперевозчикам было продлено на трех маршрутах, передает ТАСС.

Ранее в внешнеполитическом ведомстве США заявили, что американские авиакомпании начали отменять рейсы, маршрут которых проходил через российское воздушное пространство, из-за истечения срока пересмотра соглашения о пользовании небом над территорией РФ, в страхе, что Минтранс так и не выдаст разрешение.

При этом официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что в США не хотят, чтобы РФ запретила пролеты американской коммерческой авиации над Россией.

Напомним, глава Минтранса Максим Соколов, который попал в «кремлевский список» Минфина США, рассказал, что Россия работает над ответными мерами в сфере транспорта. 15 мая Госдума РФ рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции со стороны Соединенных штатов.