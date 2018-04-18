Астероид размером с Тунгусский метеорит пролетел мимо Земли
Мимо Земли пролетел астероид, по размеру в несколько раз превосходящий метеорит, упавший недалеко от Челябинска в феврале 2013 года, и сопоставимый с Тунгусским метеоритом.
Видео: marsrader/ Twitter
Крупный астероид на близком расстоянии от Земли пролетел 15 апреля. Об этом сообщает портал Space.com.
Отмечается, что небесное тело размером от 50 до 110 метров, что сопоставимо с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году и в несколько раз больше упавшего под Челябинском в 2013 году метеорита, было названо 2018 GE3.
Астероид приблизился к нашей планете на расстояние в 192 тысячи км, что сопоставимо с расстоянием до Луны.
Видео с пролетевшим мимо Земли астероидом опубликовал инженер Эндрю Рейдер в Twitter.