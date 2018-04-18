Астероид размером с Тунгусский метеорит пролетел мимо Земли

Крупный астероид на близком расстоянии от Земли пролетел 15 апреля. Об этом сообщает портал Space.com.

Отмечается, что небесное тело размером от 50 до 110 метров, что сопоставимо с Тунгусским метеоритом, столкнувшимся с Землей в 1908 году и в несколько раз больше упавшего под Челябинском в 2013 году метеорита, было названо 2018 GE3.

Астероид приблизился к нашей планете на расстояние в 192 тысячи км, что сопоставимо с расстоянием до Луны.

Видео с пролетевшим мимо Земли астероидом опубликовал инженер Эндрю Рейдер в Twitter.