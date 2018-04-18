СМИ: Россия прекратит предоставлять НАТО самолеты «Руслан»

Россия до конца года перестанет предоставлять странам НАТО грузовые самолеты Ан-124 «Руслан» в ответ на усиление американских санкций, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на источник.

Такое решение приняла российская авиакомпания «Волга-Днепр», которая участвовала в совместном проекте SALIS с украинскими «Авиалиниями Антонова», в рамках которого Североатлантическому альянсу предоставлялись для перевозки негабаритных грузов Ан-124.

Журналисты отмечают, что такое решение компании станет ощутимым ударом для французской армии, которая остается зависимой от «Русланов», являющихся самыми грузоподъемными самолетами в мире. Французы арендовали Ан-124 для транспортировки вертолетов и танков, рассказывает издание.