Володин раскрыл подробности о предстоящем запрете импорта лекарств из США

В отношении 90 американских препаратов, не имеющих аналогов в РФ, ограничения на поставки в Россию действовать не будут, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире «Россия 24».

«Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019, но тех, которые не имеют аналогов, — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает вводить ограничения», - сказал он.

По словам Володина, решения относительно остальных лекарств будут приниматься на основании наличия в стране аналогичных препаратов.

«Обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций», — добавил Володин.

Меры по запрету американских лекарств, алкоголя, сельхозпродукции и табака могут быть приняты в ответ на расширение санкций со стороны США.