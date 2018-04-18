Посольство РФ в Лондоне: Британия заметает следы провокации под видом «дезинфекции»

Российское посольство в Лондоне считает, что Великобритания уничтожает важные улики в деле отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заметая следы постановочной провокации в отношении РФ. Об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне, которое прокомментировало объявление о начале операции по очистке места происшествия в Солсбери. Об этом пишет ТАСС.

Российские дипломаты заявили о ряде нестыковок в аргументации британской стороны. В посольстве уверены, что «так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать».

Дипломаты отметили нестыковки: если столько мест в городе были заражены, а ядовитое вещество не испаряется, то странным является тот факт, что отравились всего три человека – Скрипаль, его дочь и полицейский. Кроме того, всех животных Скрипалей кремировали в секретной лаборатории, поскольку морские свинки якобы умерли от жажды, а кот находился в состоянии стресса, поэтому его пришлось усыпить.

«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», - заявили в российском диппредставительстве.

Также британские власти «по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования», подчеркнули в посольстве.

Напомним, российско-британские отношения резко обострились после инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервнопаралитическим веществом причастна РФ. Москва категорически отрицает все обвинения.

В настоящее время Юлия Скрипаль выписана из больницы и продолжает лечение в неустановленном месте, а ее отец Сергей Скрипаль остается в больнице.