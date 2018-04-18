Небензя: США, Франция и Британия выразили солидарность одной из сторон конфликта в Сирии

Своим ударом по Сирии США, Франция и Великобритания солидализировались с одной из сторон конфликта в САР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, проходящее по инициативе Москвы.

«Своим актом агрессии "тройка" и те, кто поддержал, либо приветствовал их действия, солидаризировалась с одной из сторон конфликта», - подчеркнул Небензя.

По словам постпреда РФ при ООН, Соединенным Штатам не удастся силой лишить сирийского президента Башара Асада власти в стране. Небензя отметил, что вряд ли Дамаск будет намерен говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке Запада.

«Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как "военного преступника", о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», - подчеркнул дипломат.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, использовались для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.