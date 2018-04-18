Не стоит ждать сенсаций – эксперт оценил шансы на позитивное расследование ОЗХО в Думе

По мнению политолога Павла Святенкова, Организация по запрещению химического оружия находится под давлением Запада, поэтому ожидать справедливого расследования инцидента с сообщениями о якобы химатаке в сирийской Думе не приходится. Своим мнением эксперт поделился в эфире радиостанции «Звезда».

«Подобные организации все-равно находятся под давлением Запада. И даже если бы они дали какую-то информацию благоприятную России, скорее всего она бы нигде не появилась. Мы помним, что недавно Лавров (глава МИД РФ - ред.) заявил, что Скрипали были отравлены веществом, которое было произведено где-то на Западе. И немедленно со стороны швейцарской лаборатории, на заявление которой ссылался министр, последовало опровержение. Так что я бы не стал ждать каких-то сенсаций», - объяснил Святенков.

При этом другой эксперт - директор института новейших государств Алексей Мартынов - напротив, уверен, что есть шанс на справедливое расследование ОЗХО в Сирии.

Специалисты ОЗХО проведут расследование в населенном пункте Дума в сирийской Восточной Гуте, где, по утверждениям Запада, якобы произошла химическая атака на мирное население со стороны официального Дамаска.

В ответ на эту «атаку», не имея никаких доказательств, США с союзниками нанесли ракетные удары по Сирии в ночь на 14 апреля.