Глава Роскомнадзора рассказал об отсутствии значимых ресурсов на заблокированных IP

Роскомнадзор в связи с блокировкой Telegram внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей Amazon и Google, которые мессенджер использовал для обхода блокировки. Как заявил RT глава ведомства Александр Жаров, на заблокированных IP-адресах не содержится никаких социально значимых ресурсов.

«В единый реестр запрещенной информации выгружено 18 подсетей. Все подсети принадлежат компаниям Amazon и Google. Все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится», — сказал Жаров.

По его словам, обе американские компании оповещены о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, выгруженных на блокировку. Теперь Роскомнадзор ждет «юридический значимый ответ» от Amazon и Google.

Жаров подчеркнул, что ведомство в курсе, что мессенджер использует пуш-уведомления для обхода блокировки. Поэтому Роскомнадзор разрабатывает техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Однако мессенджер стал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google.