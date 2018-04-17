Эксперт рассказал, почему есть шанс на справедливое расследование миссии ОЗХО в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) создана так, что на нее не могут оказывать давление страны-участницы, поэтому есть шанс на справедливое расследование, рассказал в эфире радио «Звезда» директор института новейших государств Алексей Мартынов.

«Сама по себе эта организация создана таким образом, чтобы минимизировать любое политическое давление какой-либо из стран-участниц», - отметил Мартынов.

По словам эксперта, справедливое расследование произошедших инцидентом все-таки возможно, несмотря на провокации со стороны Запада.

«Соответственно, есть надежда на справедливое расследование всех этих безобразий, которые конспирированы некоторыми деятелями англо-саксонского мира», - заключил он.

Напомним, США и союзники не стали дожидаться результатов расследования специалистов ОЗХО по поводу «химатаки» в городе Дума, которая якобы имела место 7 апреля. США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии. В Минобороны РФ отметили, что всего было выпущено 103 ракеты, из них 71 была сбита сирийскими ПВО