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Сибирские ученые обнаружили ранее неизвестный вариант клещевого энцефалита

Наталья Вальханская
23:34 17.04.2018
По оценке специалистов, он стал самым древним из ныне известных типов этого вируса.
Сибирские ученые обнаружили ранее неизвестный вариант клещевого энцефалита
Фото: imago / stock&people / Globallookpress

Ученые сибирского отделения Российской академии обнаружили новый генетический вариант вируса клещевого энцефалита.

До этого существовало три субтипа такого вируса: восточный, европейский и сибирский, отличный от уже всех известных вариантов исследователи назвали «Обским», который по структуре близок к сибирскому, однако имеет уникальную структуру белков, сообщает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Оценка возраста вирусов данной группы показала, что они скорее всего относятся к наиболее древней линии среди сибирского субтипа. Обская линия была отделена от общего предка примерно 1,5 тыс. лет назад», - объяснили ученые.

Специалисты отмечают, что паниковать из-за нового варианта вируса простым обывателям не стоит, он вряд ли обладает высокой патогенностью. Однако полученные данные пригодятся при создании тест-систем и даже в производстве вакцин.

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