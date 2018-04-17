Сибирские ученые обнаружили ранее неизвестный вариант клещевого энцефалита

Ученые сибирского отделения Российской академии обнаружили новый генетический вариант вируса клещевого энцефалита.

До этого существовало три субтипа такого вируса: восточный, европейский и сибирский, отличный от уже всех известных вариантов исследователи назвали «Обским», который по структуре близок к сибирскому, однако имеет уникальную структуру белков, сообщает издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Оценка возраста вирусов данной группы показала, что они скорее всего относятся к наиболее древней линии среди сибирского субтипа. Обская линия была отделена от общего предка примерно 1,5 тыс. лет назад», - объяснили ученые.

Специалисты отмечают, что паниковать из-за нового варианта вируса простым обывателям не стоит, он вряд ли обладает высокой патогенностью. Однако полученные данные пригодятся при создании тест-систем и даже в производстве вакцин.