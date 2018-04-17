Главный военный прокурор Украины рассказал о растущем пьянстве среди солдат

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о пьянстве в рядах военнослужащих в Незалежной. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«За 2017 год только военными прокурорами путем физического посещения воинских частей были направлены по решению суда 630 военнослужащих и почти 1300 человек вследствие совершения административных правонарушений, в частности пьянства», - пояснил он.

По словам Матиоса, командование ВСУ против того, чтобы «выносить сор из избы», поэтому, согласно новым правилам, для проведения прокурорских проверок в армии нужно получить письменное разрешение. При этом международные организации фиксируют административные нарушения в рядах ВСУ.

«Все, что в состоянии неадекватного поведения из-за распития алкоголя или нарушения требований устава совершил военный на территории в особенный период ведения боевых действий, находится под тщательным вниманием и мониторингом международных организаций, ОБСЕ, а также правоохранителей и международного Гаагского суда», - подчеркнул главный военный прокурор Украины.

Кроме того, он отметил, что «наш сосед, не спит, он также документирует».

Ранее Анатолий Матиос рассказал о том, что с 2014 года небоевые потери ВСУ составили более 10 тысяч человек, в то время как официальные данные Киева раза в два меньше. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, такая статистика получилась из-за болезней, употребления алкоголя и нарушений мер безопасности.