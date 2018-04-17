В США не хотят, чтобы РФ запретила пролеты американской авиации над Россией

Соединенные Штаты Америки ведут диалог с Россией в свете потенциально возможного ограничения полетов лайнеров американской коммерческой авиации над территорией РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

Науэрт подчеркнула, что Штаты не хотели бы подобного запрета, и что внешнеполитическое ведомство страны рассчитывает на организацию встречи с российской стороной, в ходе которой они смогли бы обсудить продление разрешений.

«Мы не хотим прекращения таких коммерческих полетов… Госдепартамент ведет дискуссии с русскими по вопросу пролетов над Россией», - сказала Науэрт.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит 15 мая в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции со стороны США. Он подразумевают потенциально возможную остановку сотрудничества Штатов и России в ряде областей, в том числе по атомному и авиастроению, а также по ракетным двигателям.