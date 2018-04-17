Эксперт рассказал о «химической атаке» в сирийской Думе

Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио «Звезда» рассказал, что выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая прибыла сегодня в сирийскую Думу для расследования места предполагаемой химиатаки, будут сделаны не раньше, чем через месяц.

«Результаты мы услышим, наверное, через месяц, потому что на саму процедуру сбора фактических материалов, анализ этих материалов примерно уходит такое время. Но ждать каких-то сенсаций на предмет того, было отравление или не было, не стоит. В этом деле они сошлются на отсутствие каких-то фактических данных и однозначно каких-то выводов не сделают», - отметил эксперт.

Напомним, Соединенные Штаты и союзники не стали дожидаться результатов расследования специалистов ОЗХО по поводу «химической атаки» в городе Дума, которая якобы имело место 7 апреля. На основании информации о «химатаке», распространенной различными неправительственными организациями, такими, как «Белые каски», США, Великобритания и Франция нанесли удары по целям в Сирии. В Минобороны РФ отметили, что всего было выпущено 103 ракеты, из них 71 была сбита сирийскими ПВО.