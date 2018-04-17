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В США продолжают готовить новые санкции, несмотря на решение Трампа - Госдеп

Вадим Синицын
22:23 17.04.2018
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп заблокировал введение новых санкций против РФ. Однако, по заявлению официального представителя Госдепа Хизер Науэрт, санкцию все еще рассматриваются.
В США продолжают готовить новые санкции, несмотря на решение Трампа - Госдеп
Фото: U.S. State Department

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила, что новые санкции против Российской Федерации все еще рассматриваются, несмотря на решение президента страны Дональда Трампа повременить с ними. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг ведомства.

«Новые российские санкции все еще рассматриваются… они не сняты с рассмотрения, нам просто пока что нечего анонсировать на эту тему», - заявила представитель Госдепа.

Кроме того, Науэрт прокомментировала заявление своей коллеги Никки Хейли, которая анонсировала новый пакет санкций против РФ еще 15 апреля. Тогда представитель США при ООН пообещала введение новых антироссийских мер уже в этот понедельник.

«Я не буду комментировать то, что она говорила или не говорила. Она очень ценный и уважаемый член нашей внешнеполитической команды... мы твердо ее поддерживаем», - сказала представитель Госдепа.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп после консультации с советниками решил приостановить введение новых экономических санкций в отношении России. В публикации The Washington Post было сказано, что президент США заблокировал введение новых санкций, поскольку не был уверен в них.

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