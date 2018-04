«НАТО – вон»: антивоенные протесты в Греции после ударов по Сирии перешли в стычки с полицией

В столице Греции продолжаются антивоенные протесты, которые начались после акта агрессии стран Запада против Сирии. Видеозаписи и фотографии с места действия доступны в Сети.

Thousands march to the U.S. Embassy in Athens protesting against #SyriaStrikes . pic.twitter.com/McLBVS6psc

Протестующие собрались у посольств стран, нанесших по Сирии массированный ракетно-бомбовый удар без согласия Совбеза ООН после недоказанной химической «атаки» в Думе, в которой якобы было задействовано правительство САР. Позже специалисты ОЗХО, побывавшие на месте предполагаемой атаки, не нашли доказательств ее проведения.

Students who tried to bring down Harry Truman's statue in Athens, are beaten by police during an anti-war protest. #Greece #Syria pic.twitter.com/k7xFgyKf9v