«НАТО – вон»: антивоенные протесты в Греции после ударов по Сирии перешли в стычки с полицией

В столице Греции продолжаются антивоенные протесты, которые начались после акта агрессии стран Запада против Сирии. Видеозаписи и фотографии с места действия доступны в Сети.

Thousands march to the U.S. Embassy in Athens protesting against #SyriaStrikes. pic.twitter.com/McLBVS6psc — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 17 апреля 2018 г.

Протестующие собрались у посольств стран, нанесших по Сирии массированный ракетно-бомбовый удар без согласия Совбеза ООН после недоказанной химической «атаки» в Думе, в которой якобы было задействовано правительство САР. Позже специалисты ОЗХО, побывавшие на месте предполагаемой атаки, не нашли доказательств ее проведения.

Students who tried to bring down Harry Truman's statue in Athens, are beaten by police during an anti-war protest. #Greece #Syria pic.twitter.com/k7xFgyKf9v — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 16 апреля 2018 г.

Антивоенные активисты скандируют лозунги и демонстрируют транспаранты с направленным против политики стран Запада содержанием. В частности, там говорится о «империалистическом преступлении» и недопустимости действий, произошедших в Сирии.

По данным пользователей Сети, только у американского посольства собрались тысячи протестующих. В протестах участвует полиция, которая активно противодействуют антивоенным активистами. Противостояния уже перешли в прямые стычки с пострадавшими.

В ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума. Большинство ракет были сбиты средствами сирийских ПВО. Как позже отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, химической атаки в городе Дума не было, зато имели место инсценировка и съемка постановочных видео с целью обвинить сирийское правительство.