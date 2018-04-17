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«НАТО – вон»: антивоенные протесты в Греции после ударов по Сирии перешли в стычки с полицией

Вадим Синицын
21:58 17.04.2018
Перед посольствами США и других стран Запада собрались тысячи митингующих.
Фото: Savvas Karmaniolas / Twitter

В столице Греции продолжаются антивоенные протесты, которые начались после акта агрессии стран Запада против Сирии. Видеозаписи и фотографии с места действия доступны в Сети.

Протестующие собрались у посольств стран, нанесших по Сирии массированный ракетно-бомбовый удар без согласия Совбеза ООН после недоказанной химической «атаки» в Думе, в которой якобы было задействовано правительство САР. Позже специалисты ОЗХО, побывавшие на месте предполагаемой атаки, не нашли доказательств ее проведения.

Антивоенные активисты скандируют лозунги и демонстрируют транспаранты с направленным против политики стран Запада содержанием. В частности, там говорится о «империалистическом преступлении» и недопустимости действий, произошедших в Сирии.

По данным пользователей Сети, только у американского посольства собрались тысячи протестующих. В протестах участвует полиция, которая активно противодействуют антивоенным активистами. Противостояния уже перешли в прямые стычки с пострадавшими.

В ночь на 14 апреля силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку правительства САР в городе Дума. Большинство ракет были сбиты средствами сирийских ПВО. Как позже отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, химической атаки в городе Дума не было, зато имели место инсценировка и съемка постановочных видео с целью обвинить сирийское правительство.

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