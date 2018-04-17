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В Восточную Гуту вернулись 60 тысяч жителей

Андрей Аркадьев
22:00 17.04.2018
Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60005 жителей Восточной Гуты.
В Восточную Гуту вернулись 60 тысяч жителей
Фото: Ammar Safarjalani/ Xinhua/ Globallookpress

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации.

Несмотря на продолжающийся в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Деръа.

Обстановка в Восточной Гуте стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан, поддержания правопорядка и оказания помощи местному населению в населенных пунктах Восточной Гуты продолжают свою работу подразделения российской военной полиции совместно с полицией Сирийской Арабской Республики.

В городе Дума проводится разминирование жилых домов и объектов инфраструктуры, вывоз боеприпасов и мин. Ремонтными бригадами в двух кварталах города восстановлено водо- и электроснабжение на территории общей площадью 30 тыс. кв. метров.

Продолжается работа по восстановлению объектов инфраструктуры и в других населенных пунктах Восточной Гуты. Центром по примирению враждующих сторон осуществлена передача пиломатериалов, электрических и оптоволоконных кабелей, водопроводных труб администрации населенного пункта Кафер-Батна.

Представители Центра по примирению приняли участие в заседании Национального Антитеррористического Комитета Сирийской Арабской Республики. В ходе заседания подведены итоги завершившейся уникальной и беспрецедентной по своим масштабам гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из анклава.

Российский Центр по примирению акцентировал внимание членов сирийского Национального Антитеррористического Комитета на необходимости всесторонней поддержки жителей населенных пунктов Восточной Гуты для их скорейшего возвращения к мирной жизни.

Благодаря предпринимаемым усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60005 жителей Восточной Гуты.  

Центром по примирению враждующих сторон проводится работа, направленная на присоединение к перемирию оставшихся в провинции Дамаск экстремистов. По итогам переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Думейр достигнуты предварительные договоренности по разоружению боевиков и их дальнейшей эвакуации с членами семей на север провинции Алеппо.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Российский центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 168 тонн.

Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в городе Алеппо. Жителям передано более одной тонны свежего хлеба. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 84 сирийцам, в том числе 37 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 637 человек, в Восточную Гуту – 422 человека.

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