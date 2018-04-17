Путин поздравил Сержа Саргсяна с назначением премьер-министром Армении

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону Сержа Саргсяна с назначением его на пост премьер-министра Армении. Об этом во вторник, 17 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал успехов на этой высокой государственной должности», - говорится в сообщении.

В ходе беседы лидеры двух стран отметили важность дальнейшего развития союзнического партнерства и сотрудничества по всем направлениям.

В телефонном разговоре российский лидер подчеркнул, что назначение Саргсяна на пост главы кабинета министров Армении подтверждает его высокую политическую репутацию, а также поддержку реформ, направленных на решение социально-экономических проблем.