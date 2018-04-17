В ООН заметили нарушение прав человека в связи с блокировкой Telegram

Во время судебного процесса, который закончился решением о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России, были соблюдены не все стандарты в области защиты прав человек. Об этом РИА Новости заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человек Руперт Колвилл.

«В случае с шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии, в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличие юридических гарантий и надзора», - заявил представитель ООН в беседе с агентством.

Кроме того, Руперт Колвилл напомнил о докладе ООН по свободе выражения мнений. В нем было сказано, что выдача шифров данных по решению суда допустима, однако только в случае конкретных отдельных ситуациях, а не в массовом порядке. Каждый случай, за которым может последовать предоставление ключей, должен требовать отдельного судебного ордера, отметил Колвилл.

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в понедельник 16 апреля, согласно решению Таганского районного суда. В данный момент ведомство заблокировало восемнадцать подсетей «облачных» хранилищ Google и Amazon, которыми сервис пользовался для передачи траффика.