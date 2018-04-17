Порошенко решил создать единую украинскую православную церковь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране в скором времени может появиться единая поместная автокефальная церковь. Об этом она сообщил во вторник, на встрече с главами парламентских фракций.

«На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению на Украине собственной автокефальной поместной церкви»,- приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

Украинский лидер рассказал, что он обратился к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить Киеву на это разрешение.

Порошенко подчеркнул, что все епископы непризнанного Киевского патриархата подписали обращение к Вселенскому патриарху и обращение к президенту. Подписи под документом также поставили депутаты Верховной рады.

По его словам синод может принять решение о создании единой поместной автокефальной церкви до 28 июля, когда на Украине отмечается день крещения Украины-Руси.

Сейчас в Незалежной действуют Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также канонически не признанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).