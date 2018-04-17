Российский «Терминатор» может изменить все методы использования бронетехники на поле боя - NI

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» могут радикально изменить все существующие методы использования бронированной техники на поле боя. Об этом пишет американский журнал National Interest.

По мнению автора статьи, российская армия сама по себе не испытывает четкой потребности в машине, подобной «Терминатору», поскольку уже обладает очень обширным арсеналом эффективной бронетехники. Однако российская боевая машина поддержки танков обладает большим экспортным потенциалом, говорится в материале.

«Российские вооруженные силы переосмысливают роль боевых машин поддержки пехоты на поле боя и рассматривают варианты бронетехники для поддержки танков… речь идет о том, что такая машина должна обладать высокой прочностью и обеспечивать добавленную огневую мощь в помощь основным боевым танкам», - сказал эксперт Центра военно-морского Майкл Кофман.

БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72 и предназначена для уничтожения огневых точек, пехоты и других опасных для танковых подразделений объектов. Машина оснащена двумя 30-мм скорострельными пушками, крупнокалиберным пулеметом и двумя автоматическими гранатометами.