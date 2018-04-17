Генпрокуратура выявила нарушения в деятельности Роскомнадзора

Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году в деятельности Роскомнадзора нарушения. Служба несвоевременно блокирует ресурсы с экстремистской информацией, пишет ТАСС.

Об этом говорится в представленном во вторник Совету Федерации докладом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», - указывается в докладе.

По словам Чайки, надзорное ведомство не всегда надлежащим образом блокировало доступ к «зеркалам сайтов», указанных в требованиях Генеральной прокуратуры.

В докладе также отмечается, что нарушения выявлены и в работе Министерства юстиции в связи недостаточным контролем над деятельностью некоммерческих и религиозных организаций.